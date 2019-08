GP de Hongrie: une première pole en carrière pour Max Verstappen

Plus tôt en journée, Hamilton avait établi un nouveau record de piste lors de la troisième et dernière séance d'essais libres.

Verstappen est le plus jeune vainqueur d'une course de F1 - il avait 18 ans lorsqu'il a remporté le Grand Prix d'Espagne en 2016 -, et il est le quatrième plus jeune à avoir obtenu une pole position. Il n'est devancé que par Fernando Alonso, Charles Leclerc et Sebastian Vettel, qui étaient tous âgés de 21 ans lorsqu'ils ont accompli l'exploit.

Verstappen est sur une lancée depuis un certain temps, après avoir gagné deux des trois dernières courses. Et puisque l'Hungaroring laisse très peu de place aux dépassements, Verstappen peut de toute évidence espérer signer sa huitième victoire en carrière dimanche.

Après la première portion de la séance, les commissaires de piste ont annoncé qu'ils analyseraient un incident survenu à la sortie du virage no 5 entre Antonio Giovinazzi et Stroll, après que le pilote Alfa Romeo se soit retrouvé dans la ligne de course du Québécois. Ils ont pénalisé quelques heures plus tard l'Italien de trois places sur la grille, ce qui signifie qu'il partira 17e - et que Stroll demeurera 19e.

« Ç'a été une journée frustrante. Nous savons que ce circuit n'est pas le mieux adapté à notre voiture et cela se voit dans le résultat final, a d'abord mentionné le pilote de Mont-Tremblant. Ç'a été difficile pendant les essais libres ce matin, ce qui a compliqué le travail en qualifications. J'ai été bloqué sur l'un de mes tours et j'ai commis quelques erreurs de pilotage qui se sont révélées coûteuses, car je crois que nous aurions pu obtenir une position plus favorable sur la grille de départ.

«Ça n'a pas été une bonne journée, mais comme on l'a vu le week-end dernier, tout peut se produire pendant la course », a ajouté Stroll, en référence à sa quatrième place au Grand Prix d'Allemagne.

Son coéquipier chez Racing Point, Sergio Perez, n'a guère fait mieux, se contentant du 17e échelon. À l'instar de Stroll, le Mexicain s'est lui aussi retrouvé coincé derrière un rival. Et il n'a pas été tendre à son égard.

« Ma dernière tentative a été compromise lorsque toutes les voitures se sont retrouvées coincées dans le dernier virage. C'est là que [Daniel] Ricciardo a essayé de faire quelque chose de débile, en me dépassant dans le dernier virage. Il a saboté son tour, et le mien aussi, parce que je me suis retrouvé trop près de [Lando] Norris, alors que Daniel était tout juste derrière moi. [...] C'était vraiment très irrespectueux », a commenté Perez, visiblement frustré.

- Avec l'Associated Press