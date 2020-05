Banc d’essai Ford F-150 : crépuscule

L’éternel premier de la classe finit toujours par agacer un peu. Véhicule le plus vendu en Amérique du Nord, le pick-up Série F de Ford fait des jaloux. À force de le voir cité en exemple, on en vient à guetter sournoisement le passage à vide, le moment où il trébuchera et perdra de sa superbe. Ce jour, il se profile déjà.