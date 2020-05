Depuis des décennies, la Série F fait prospérer le fonds de commerce de Ford. Mais cette camionnette américaine longtemps réputée « forteresse imprenable » est attaquée de toutes parts par des rivales parfois plus ambitieuses. À l’aube de son renouvellement, cette institution sur roues ne voit plus la crise d’assez loin et doit surveiller d’assez près ce qui se passe dans son rétroviseur. Jetons un coup d’œil à trois concurrents.

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

GMC Sierra

PHOTO FOURNIE PAR GENERAL MOTORS Le GMC Sierra Elevation

Prix : à partir de 32 498 $

La carrière commerciale du nouveau Sierra de GMC a mis un peu de temps à décoller, c’est vrai. Cela s’explique. General Motors avait priorisé l’assemblage des déclinaisons haut de gamme au détriment des versions financièrement plus accessibles. Le Sierra n’apparaît pas aussi sophistiqué techniquement que le F-150, mais avance cependant des technologies largement éprouvées qui concourent à sa fiabilité. En outre, les mécaniques proposées offrent un bon rendement et une consommation raisonnable considérant le poids et la nature de cette camionnette. Cette dernière repose sur des éléments suspenseurs plus douillets que ceux du F-150. La direction est plus engourdie, par contre.

Ram 1500

PHOTO FOURNIE PAR FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES Le RAM 1500

Prix : à partir de 40 107 $

En matière de confort, le RAM 1500 évolue dans une classe à part. Sa suspension pneumatique lui procure un roulement plus ouaté et atténue aussi les « turbulences » causées par la remorque ou la tente-roulotte lorsqu’on tracte une charge. Par rapport au F-150, le RAM 1500 se révèle mieux insonorisé, propose un habitacle plus valorisant et un dispositif infodivertissement plus convivial et plus intuitif. Les mécaniques V6 et V8 bénéficient toutes deux d’un système d’hybridation légère (eTorque) qui assure un rendement plus soyeux (accélération plus vive) que de réelles économies à la pompe. À noter que le prix plus élevé du RAM s’explique ici par la présence au catalogue du RAM 1500 Classic (à partir de 26 370 $) d’ancienne génération.

Toyota Tundra

PHOTO FOURNIE PAR TOYOTA Le Toyota Tundra

Prix : à partir de 40 650 $

Plus encore que le F-150, le Tundra dissimule son âge. Son comportement est plus rustre et la consommation de son V8 5,7 litres, unique motorisation offerte, est importante. En outre, contrairement au Ford, toujours, les possibilités de personnalisation (choix de cabines, de bennes, de propulseurs, etc.) sont très limitées. En revanche, le Tundra a jusqu’ici un dossier de fiabilité immaculé et une valeur à la revente supérieure à la moyenne de la catégorie. Enfin, le Tundra propose plusieurs éléments de sécurité active de série. Plusieurs de ceux-ci se retrouvent en option sur le F-150.

