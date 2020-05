GM espère reprendre la production de voitures le 18 mai aux États-Unis

(New York) General Motors (GM) a annoncé mercredi espérer rouvrir ses usines aux États-Unis et au Canada le 18 mai. Une décision susceptible de ravir Donald Trump qui prône une accélération du déconfinement afin de stabiliser la flambée du chômage et relancer la machine économique grippée par la pandémie de coronavirus.