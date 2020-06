Chez Porsche, le sigle GTS (Gran Turismo Sport) épingle la version la plus aboutie d’un modèle en fin de carrière, dans un segment très concurrentiel. Voyons d’abord trois concurrents. Puis, donnons la parole à trois propriétaires de Macan GTS.

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio Verde

PHOTO FOURNIE PAR ALFA ROMEO L’Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio 2020

Prix : à partir de 93 700 $

De tous les concurrents du Macan GTS, le Stelvio Quadrifoglio Verde (QV) est sans doute le plus caractériel du groupe. D’une construction plus légère, le Stelvio fait preuve d’une incroyable agilité et d’un fort tempérament. On lui reprochera cependant l’absence de confort de ses éléments suspenseurs. Les améliorations apportées pour 2020 à ce modèle ont notamment permis cependant d’atténuer les lacunes en matière de connectivité et de qualité des matériaux. Cela ne change cependant rien au peu de dégagement réservé aux occupants des places arrière.

BMW X4 M

PHOTO FOURNIE PAR BMW Le BMW X4 M 2020

Prix : à partir de 88 335 $

Sur le plan de la performance pure, dans le cas de le X4 M (cela vaut aussi pour le X3 M), l’offre de BMW surpasse celle de Porsche. En revanche, il coûte plus cher (oublions un moment le plantureux catalogue des options) et ne se révèle pas aussi homogène que son rival de Stuttgart sur le plan dynamique. Sans être aussi rigide que celle du Stelvio QV, la suspension se révèle tout de même plus sèche que le Macan. Le moteur six cylindres en ligne offre un velouté supérieur à celui du Macan GTS, mais sa consommation est plus décevante encore.

Jaguar F-Pace SVR

PHOTO FOURNIE PAR JAGUAR Le Jaguar F-Pace SVR 2020

Prix : à partir de 92 000 $

Jaguar retient les services de son V8 5 litres à compresseur dans l’espoir de franchir le premier le fil d’arrivée de sa catégorie. Un moteur au gros cœur, mais qui ne parvient tout de même pas à mettre tout le monde dans le rétroviseur. Le Stelvio et le X4 M se montrent plus véloces et plus économes à la pompe. Plus encore que son comportement sportif, c’est la qualité du confort de ce VUS qui surprend le plus. En fait, parmi ce groupe, le VUS britannique est sans doute le plus agréable au quotidien et surtout celui qui affiche une polyvalence digne d’un VUS.

Avis de nos lecteurs

Un sourire au volant

Je conduis un Macan 2019 depuis 10 mois. Bien que ce ne soit pas le véhicule le plus généreux quant à l’espace, il le devient dans l’agrément de conduite. Quel plaisir de conduire ce véhicule pour sa tenue de route exemplaire, sa direction précise, sa capacité de freinage et sa solidité, il décroche un sourire à coup sûr !

— Éric S.

Le plaisir avant la caisse

J’ai pris possession de ma première Porsche, un Macan S, à Leipzig, à l’usine, en mai 2016. […] Accompagné de mon épouse, nous avons parcouru 7500 km : République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Autriche, Suisse, France et retour en Allemagne d’où on m’a expédié ma voiture. Ma première impression ? J’avais entre les mains une voiture plus performante à tout point de vue que ce que j’avais imaginé. Un grand confort, une suspension à l’air, silencieuse, puissante, et juste assez de commodités. Toutes les fois que je lance le moteur, j’ai un sourire. Un achat coûteux avec les options, mais je ne le regrette pas. Un déplaisir, les coûts d’entretien astronomiques chez le concessionnaire. La voiture a 22 500 km et quatre ans. L’entretien prescrit à 60 000 km ou quatre ans m’a coûté plus de 1700 $ pour une voiture dans un état impeccable et qui ne roule que sur des autoroutes ! Est-ce que j’en rachèterais un ? Certainement !

— Bernard C.

Équilibré, mais étriqué

J’ai adoré mon Macan S. Ce véhicule offre un bon équilibre entre confort (pour les passagers avant), sport et utilitaire. Ce n’est pas une voiture pour les familles avec de jeunes enfants, car l’espace pour passagers est très restreint. J’ai échangé mon Macan contre un Cayenne 2019 (13 000 km) pour des raisons d’espace pour les passagers, de capacité de chargement et de remorquage. Cette dernière n’est certainement pas aussi fiable que le Macan, mais ça, c’est une autre histoire.

— S. Fortier

Faites part de votre expérience

La Presse publiera prochainement l’essai des véhicules suivants : Audi Q3, Lexus NX, Nissan Qashqai et Volkswagen Passat. Si vous possédez l’un de ces véhicules, nous aimerions bien vous lire.