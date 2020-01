Salon de l'auto de Montréal

Honda - Acura : statu quo

La Civic est menacée de toutes parts et pourtant, elle demeure – pour une 22e année consécutive – l’automobile la plus vendue au Canada en 2019. Un titre loin d’être usurpé, considérant l’étendue de la gamme et la réputation que ce modèle s’est forgée depuis son lancement, il y a de cela près de 50 ans.