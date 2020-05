Q. Je me suis procuré il y a quelques jours une Mitsubishi EVO d’occasion. Une inspection a été réalisée et l’auto est en bon état, sauf ses pneus. Que me recommanderiez-vous pour tirer le plein potentiel de mon « nouveau bolide » ? Je suis prêt à mettre le prix pour peu que ces pneus m’assurent de bonnes performances. L’indice d’usure m’importe peu.



– Jacques A.

Éric LeFrançois

Collaboration spéciale

R. Compte tenu de vos critères, du poids du véhicule, et tout en vous rappelant que le choix de pneus entraîne toujours des compromis, nous vous suggérons le Yokohama Advan 008R pour ses performances sur le sec, le Michelin Pilot Sport 4S pour son homogénéité ou encore les Goodyear Eagle F1 et Falken Azenis RT660 pour leur rapport prix/performances.

CHOIX RAPIDE POUR SITUATION URGENTE

Q. À la suite d’un violent accident, je dois me trouver un autre véhicule rapidement. Nous souhaitons débourser 10 000 $ pour cet achat non prévu. Nous voudrions un VUS (2013-2014) avec idéalement moins de 130 000 km au compteur. Nous n’avons rien à tracter, mais nous avons besoin d’espace. Autres critères d’importance : la consommation et surtout la fiabilité. Nous voudrions le garder trois ou quatre ans sans devoir dépenser. Nos choix se sont arrêtés sur ces véhicules : Chevrolet Equinox, Nissan Rogue, Hyundai Sante Fe et Kia Sorento. Devrais-je également considérer d’autres modèles ?

— Fabrice L.

PHOTO CHEVROLET Un Chevrolet Equinox 2018

R. Parmi vos choix et considérant votre budget et la durée de votre utilisation, l’Equinox s’avère le meilleur choix. Sa consommation est sans doute plus élevée (4 et 6 cylindres) que la moyenne de la catégorie, mais sa fiabilité en fait toutefois un choix intéressant. Les Sorento (Kia) et Santa Fe auraient normalement figuré dans ce tableau, mais plusieurs ennuis (moteurs) font en sorte qu’ils sont éliminés. Le Rogue souffre pour sa part d’un train avant fragile et d’une transmission automatique à variation continue (CVT) défaillante, selon des lecteurs. Vous pourriez également considérer cependant le Mitsubishi Outlander. Celui-ci bénéficie d’une garantie de 10 ans sur le groupe motopropulseur, susceptible d’être toujours valide. Enfin, avez-vous réellement besoin d’un VUS ? Cette catégorie est fort prisée et le prix est, hélas, à la hausse. Vous pourriez, par exemple, songer à un véhicule comme le Kia Rondo.

IMPORTER UNE VOITURE DE TAIWAN

Q. Mon fils, qui demeure à Taiwan, possède une Honda Fit fabriquée en 2014 avec volant à gauche. Il désire l’importer ici l’an prochain à son retour. Est-ce une bonne idée ? Quels sont les frais ? Les modalités ?

— Gilles D.

PHOTO HONDA Une Honda Fit

R. Coupons court en indiquant qu’il lui sera impossible d’importer son véhicule au Canada l’an prochain. Voici un extrait d’un texte de Transports Canada et de l’Agence des services frontaliers du Canada : « Il est interdit d’importer un véhicule construit en Amérique du Nord si ce dernier a été construit selon les normes d’un pays étranger (autre que les É.-U.) et certifié conforme à ces normes, car cela signifie qu’il n’aurait pas respecté les normes de sécurité canadiennes au moment de l’assemblage, ce qui constitue une infraction à la Loi sur la sécurité automobile. De plus, la Loi interdit de modifier un tel véhicule pour le rendre conforme aux Normes de sécurité des véhicules automobiles du Canada. »

JUSTE DU SUPER ET RIEN D’AUTRE

Q. Je viens de me procurer une Mini Countryman d’occasion et je suis un peu perdue dans les recommandations du type d’essence à utiliser. Il me semble que le guide me donne des renseignements contradictoires. Merci de m’éclairer à ce sujet afin que je puisse utiliser mon nouvel achat à son plein potentiel.

— Johanne

PHOTO MINI Une Mini Countryman JCW

R. Pour profiter pleinement des performances de votre véhicule et pour respecter la recommandation de son constructeur : que de l’essence super. Un indice d’octane qui permettra en outre d’économiser sur les frais d’entretien à long terme du système d’injection et des soupapes.